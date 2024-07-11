Cem Tibet DEMİREZER/Özel Haber

Buca ilçesinde devam eden metro çalışmaları sebebiyle taşınan Şirinyer Pazar Yeri, yeni yerinde kurulacak. Belediye Başkanı Görkem Duman, pazar esnafına teşekkürlerini iletti ve yeni düzenleme hakkında bilgi verdi.

Yeni yer ve program

Buca Metrosu'nun inşaat çalışmaları kapsamında eski Şirinyer Sahası'na taşınan Şirinyer Pazar Yeri, 14 Temmuz Pazar günü itibarıyla haftanın iki günü, yani çarşamba ve pazar günleri kurulacak. Yeni alan, eski alana göre aynı tezgâh ölçüleri ve sayısıyla düzenlendi.

Metro çalışmaları ve taşınma süreci

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, kura çekimine katılan pazar esnafına teşekkür ederek, "Yeni düzenlememizle birlikte Şirinyer Pazar Yeri, Bucalılar için çarşamba ve pazar günleri hizmet verecek. Pazarcı esnafımızın katılımı ve desteğiyle bu süreci başarılı bir şekilde tamamladık" diye konuştu.

Metro çalışmaları nedeniyle eski sahada yer alan pazar alanı, 13 bin metrekarelik yeni bir alana taşındı. Yeni düzenleme ile pazarın işleyişinde herhangi bir değişiklik olmadan, pazar esnafının ve Bucalıların hizmetine sunulacak.