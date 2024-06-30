İzmir'in Çiğli ilçesi Yakakent bölgesinde hayata geçirilen Sirius Florida projesi, Sirius Yapı A.Ş tarafından titizlikle tasarlanıp inşa ediliyor. Projenin mimari detaylarından teknik alt yapısına kadar her aşamada güçlü bir yapıya odaklanıldığını belirten Barış Öncü, projenin ilerleyişini ve sunduğu yenilikleri paylaştı.

Proje Detayları ve Güvenlik Önlemleri

Sirius Florida projesinin gelişimini anlatan Barış Öncü, projenin depreme dayanıklı yapılarıyla öne çıktığını ve bölgede sağlam bir zemin üzerine kurulduğunu vurguladı. Projenin C ve D bloklarının temel betonlarının döküldüğünü belirten Öncü, toplamda 2 bin metreküp C40 beton kullanılarak yüksek dayanıklılık sağlandığını açıkladı. Ayrıca, 2+1 dairelerin temel çalışmalarına yaz sonunda başlanacağını da ekledi.

Öncü, İzmir'in birinci derece deprem bölgesi olması nedeniyle zemin etüdlerini tekrar gözden geçirdiklerini ve proje için sağlam kaya zeminin seçildiğini dile getirdi. İnşaat sürecinde statik hesaplamaların büyük önem taşıdığını belirten Öncü, imar yönetmeliğinde belirlenen önem katsayısını %20 artırarak (1.2) daha güçlü binalar inşa ettiklerini ifade etti.

Sirius Florida'nın sadece sağlam yapısıyla değil, aynı zamanda sunduğu mimari çeşitlilik ve sosyal olanaklarla da dikkat çektiğini söyleyen Öncü, projenin 2025 yılı sonunda tamamlanarak sahiplerine teslim edilmesinin planlandığını belirtti. Projenin toplamda 5 blokta 181 daireden oluşacağını ve çeşitli tiplerde daire seçenekleri sunacağını aktardı. Bu seçenekler arasında 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin yanı sıra dubleks bahçe ve penthouse dairelerinin de bulunacağını ekledi.

Sirius Florida'nın iç mekan tasarımlarında da özenli çalışmalar yapıldığını belirten Öncü, malzeme kalitesi ve kullanım kolaylığına önem verdiklerini söyledi. Projede standart olarak yerden ısıtma sistemi, asma tavanlar, lake kapaklı mobilyalar gibi detayların yer alacağını ve kapalı otoparkın yanı sıra elektrikli araç şarj istasyonlarının da bulunacağını açıkladı.