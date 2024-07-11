Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bazı il ve ilçelerde sektörlerle ilgili yayılan dedikodulara karşı sert bir açıklama yaptı. Hisarcıklıoğlu, "Şirketlerimize itibar cellatlığı yapılıyor," diyerek, bu tür söylentilerin ülkeye ve ekonomiye büyük zarar verdiğini belirtti.

"Dedikodu ticaretine ortak olmayın"

Hisarcıklıoğlu, yaptığı açıklamada, ülkenin ufkunu karamsarlık bulutlarıyla kapatmak isteyen fitne üreticilerinin iş başında olduğunu söyledi. "Dedikodu kazanının ateşi harlanıyor. Şirketlerimize itibar cellatlığı yapılıyor," ifadelerini kullandı. Bazı il ve ilçelerde sektörlerle ilgili 'zordalar, batıyorlar' gibi dedikodular çıkarıldığını ve bu söylentilerin altına imza atmadan, batacak şirketler listelerinin paylaşılmasının alçaklık, ahlaksızlık ve suç olduğunu vurguladı. Hisarcıklıoğlu, "Ülkemize, milletimize ve ekonomimize ihanettir," dedi.

"Firmalarımız milli servetimizdir"

TOBB Başkanı, ticaret dünyasının tüm paydaşlarına çağrıda bulunarak, dedikodu ticaretine kulak asmamaları gerektiğini belirtti. "Firmalarımız, bu ülkenin milli servetidir. Özel sektörümüz yatırım, istihdam, üretim ve ihracatını her sene artırmakta, dünyanın dört bir köşesinde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektedir," diye ekledi. Birkaç şirketin zorda kalmasını bahane ederek, dedikodularla karalanan firmaların binlerce insana iş sağladığını ve bu insanların ailelerine ekmek götürdüğünü hatırlattı.

"Cumhuriyet savcılarını göreve çağırıyorum"

Hisarcıklıoğlu, asılsız dedikodu çıkartanlara karşı Cumhuriyet savcılarını göreve çağırarak, bu tür kara listeleri hazırlayanların tespit edilip hukuki işlem başlatılmasını istedi. "Şirketler hakkında asılsız dedikodu çıkartanlar yargılanmalı. İletişim kanallarından kara listeler paylaşanlara karşı hukuki işlem başlatılmalı," dedi.

"Bankalar daha hassas olmalı"

Bankalara da seslenen Hisarcıklıoğlu, reel sektör ve finans sektörünün aynı elmanın iki yarısı olduğunu belirterek, dedikodulara bakarak hareket etmemeleri gerektiğini vurguladı. "Özellikle bazı bankaların il ve ilçe şubelerini dedikodu ticareti konusunda daha hassas olmaya davet ediyorum," dedi.

"Özel sektörü suçlu ilan etmeyin"

Hisarcıklıoğlu, şirketleri enflasyonun müsebbibi gösterip suçlayanlara da çağrıda bulunarak, üreten, istihdam sağlayan ve ülkenin geleceğine yatırım yapan özel sektörü suçlamadan önce herkesin kendi işini en iyi şekilde yapması gerektiğini belirtti. "Fahiş fiyat artışı yapan şirket varsa, kamunun yetkili kurum ve kuruluşları işlem yapsın. Toptancı anlayışla bütün şirketler suçlu ilan edilemez" dedi.

TÜİK Başkanı Çetinkaya'ya tepki: Herkes kendi işini yapsın

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, özel şirketlerin enflasyondan faydalanarak fahiş karlar elde ettiğini öne süren Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya'ya da yanıt verdi.

Çetinkaya'nın “Türkiye’deki şirketler enflasyonist ortamı kullanarak normalde alması gereken karlardan daha yüksek fahiş karlar elde ediyorlar. Enflasyondan bağımsız şirket karlarına bağlı bir fahiş fiyat artışı var” sözlerini değerlendiren Hisarcıklıoğlu şunları söyledi:

“Bir çağrım da şirketleri enflasyonun müsebbibi gösterip özel sektörü suçlu ilan edenlere. Üreten, istihdam sağlayan, bu ülkenin geleceğine yatırım yapan özel sektörü suçlu ilan etmeden önce herkes kendi işini en iyi şekilde yapsın! Sapla samanı birbirine karıştırmayalım. Fahiş fiyat artışı yapan şirket varsa, kamunun yetkili kurum ve kuruluşları işlem yapsın. Toptancı anlayışla bütün şirketler suçlu ilan edilemez.”

Kara listeler dolaşımda!



Ülkemizin ufkunu karamsarlık bulutları ile kapatmak isteyenler, şirketlerimize itibar cellatlığı yapıyor.



Dedikodu kazanının ateşi harlanıyor.



Bankaları daha hassas olmaya davet ediyorum. pic.twitter.com/aTwO5YUPdB — Rifat Hisarcıklıoğlu (@RHisarciklioglu) July 11, 2024