Bankalar ve Hazine'nin yanı sıra şirketler de yurtdışında tahvil ihraçlarına hız verdi. Uzmanlar, bu ihraçların devam edeceğini ve CDS priminin düşüşü ile kredi notlarındaki artışın maliyetleri daha da düşürebileceğini belirtiyor.

Tahvil ihraçlarındaki artış ve piyasa beklentileri

2024 yılında şirketlerin yurtdışında gerçekleştirdiği tahvil ihraçları 4.3 milyar doları aştı. Uzmanlar, Türkiye’nin iflas risk priminde düşüş ve kredi notlarında artışla birlikte özel sektörün tahvil ihraçlarına olan talebin daha da artmasını bekliyor. Bu süreçte Erdemir ve Limak Çimento gibi büyük firmalar da tahvil ihraçlarını tamamladı.

CDS ve kredi notları

Piyasa uzmanları, Türkiye’nin iflas risk primi (CDS) ve kredi notlarındaki iyileşmenin tahvil ihraç maliyetlerini düşürdüğüne dikkat çekiyor. Türkiye’de değişen ekonomi politikaları ve Merkez Bankası’nın attığı adımlar, kredi notlarının artmasına ve CDS primlerinin düşmesine yol açtı.

Özel sektör tahvil ihraçları

Arçelik’in 2023’teki eurobond ihracı ile başlayan süreç, 2024 yılında Şişecam, Ülker, Ford Otomotiv, Türk Telekom, Erdemir ve Limak Çimento gibi şirketlerle devam etti. Şişecam, yüksek talep nedeniyle planladığı 1.1 milyar dolarlık ihracı 1.5 milyar dolara çıkarırken, Ülker Bisküvi 550 milyon dolarlık tahvil ihraç etti. Ford Otosan, Türk Telekom ve Erdemir gibi firmalar da başarılı tahvil ihraçları gerçekleştirdi.

Dış borçlanmanın riskleri ve fırsatlar

Yüksek TL faiz oranları ve yurtdışında daha uygun borçlanma imkanları, şirketleri döviz cinsinden borçlanmaya yöneltiyor. Uzmanlar, mevcut durumda şirketlerin döviz borçlanmasının risk yaratacak boyutlarda olmadığını belirtiyor. QNB Finansbank Baş Ekonomisti Erkin Işık, döviz cinsi borçlanmanın makro dengeler açısından henüz risk teşkil etmediğini ve dış borçlanma şartlarının cazip kalmaya devam edeceğini söylüyor.

Ekonomi politikalarının etkisi

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atılım Murat, düşen iflas risk priminin etkisiyle Hazine’nin ve şirketlerin dış borçlanma imkanlarından faydalandığını belirtiyor. Ekonomi politikalarının kur seviyelerini kontrol altında tutmasının, şirketlerin rahat borçlanabilmesine olanak sağladığını ifade ediyor.