Bestler Dereler bölgesinde başarıyla tamamlanan operasyon

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında, Bestler Dereler bölgesinde tespit edilen PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyonda Atak taarruz helikopterleri, J-SİHA ve ANKA-S insansız hava araçları aktif olarak kullanıldı.

Jandarma birliklerinin ortak mücadelesi

Operasyon, Jandarma Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando timlerinin koordinasyonuyla yürütüldü. Yüksek teknolojili hava destek araçları ve kara birliklerinin uyumlu çalışması sayesinde 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgedeki operasyonlar devam ediyor

Yetkililer, bölgede operasyonların devam ettiğini belirtti. Bölgedeki güvenlik önlemleri artırılarak, terörist unsurların tamamen temizlenmesi hedefleniyor. İstihbarat birimleri ve güvenlik güçleri, operasyonların başarıyla sonuçlanması için koordineli bir şekilde çalışmaya devam ediyor.

Güvenlik güçlerinden kararlılık mesajı

Şırnak’ta yürütülen bu operasyon, güvenlik güçlerinin terörle mücadeledeki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Terör örgütlerine karşı yapılan bu tür operasyonlarla, bölgedeki huzur ve güvenliğin sağlanması amaçlanıyor. Güvenlik yetkilileri, vatandaşların güvenliği için operasyonların hız kesmeden süreceğini vurguladı.