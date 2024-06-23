Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevresindeki 7 köyü etkisi altına aldı. Yangını söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İdil'de çıkan anız yangını, akşam saatlerinde kontrol altına alınmasına rağmen, rüzgarın şiddetlenmesiyle tekrar başladı. Yangının büyümesiyle birlikte İdil Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve çevre belediyelerden ekipler, yangını söndürmek için bölgeye sevk edildi.

Çevre belediyelerden ekip desteği istendi

İdil Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Suriye tarafından rüzgarın etkisi ile hızla ilerleyen anız yangını İdil ilçesine bağlı 7 köyü etkilemiştir. Yangın haberi üzerine İdil Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yangını söndürmek için araç ve ekiplerimizle birlikte yangının olduğu bölgeye intikal etmiştir. Sınır hattı boyunca süren yangını söndürmek için Cizre Belediyesi ve Silopi Belediyesi araç ve ekipleriyle birlikte bölgeye intikal etmiştir" ifadelerine yer verildi.

İtfaiye ve bölge halkı seferber oldu

Yangın söndürme çalışmaları, itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla devam ediyor. Bölge halkı da yangının kontrol altına alınması için seferber olmuş durumda. Gönüllü olarak çalışmalara katılan köylüler, itfaiye ekiplerine destek vererek yangının daha fazla yayılmasını engellemeye çalışıyor.

Şırnak Valiliği ve İdil Kaymakamlığı, yangının kontrol altına alınması için tüm imkanların seferber edildiğini ve gelişmelerin yakından takip edildiğini açıkladı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yetkililer yangınla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.