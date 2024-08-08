Şırnak'a bir ay önce atanan 27 yaşındaki Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz, görev başında aniden rahatsızlanarak yere yığıldı. Yanında bulunan meslektaşları, hemen sağlık ekiplerine haber verdi ve Kalaz’a ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kalaz, hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Astsubay Kalaz için Şırnak’ta bir tören düzenlenecek ve ardından cenazesi, memleketi Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Aşağıçiftlik köyüne gönderilecek.

Muhammet Kalaz’ın, İznik’te görev yaparken bir ay önce Şırnak’a tayin edildiği öğrenildi.