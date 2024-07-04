İnşaat alanındaki malzemelerin bulunduğu depo kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine hızla itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda depo kısmında maddi hasar meydana gelirken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için detaylı bir inceleme başlattı.

Şırnak halkı, yangının hastane inşaatını geciktirmemesini umarken, yetkililer ise yangının sebebinin en kısa sürede açıklanacağını belirtti.