Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Tuzluca köyü yakınlarında meydana gelen çığ felaketi, ekipleri seferber etti. Yol açma çalışması sırasında iş makinesinin üzerine düşen çığ, operatörün ve makinenin kar altında kalmasına neden oldu.

Çığ altında kaldı

Olay, akşam saatlerinde İl Özel İdaresi ekiplerinin kar temizleme çalışmaları sırasında yaşandı. Çığ düşmesi sonucu operatör Şeyhmus Cin kar yığınının altında mahsur kaldı. Olay yerine hızla sevk edilen kurtarma ekipleri, yoğun çalışmaları sonucu operatörü sağ olarak çıkarmayı başardı.

Sağlık durumu iyi

Kar altından çıkarılan Şeyhmus Cin, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, operatörün sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Operatörün ardından iş makinesi de ekiplerin yoğun çalışmasıyla kar yığınlarının altından çıkarıldı. Olay, çalışmalara katılan görevlilerden biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Yetkililerden uyarı

Yetkililer, bölgede çığ riski nedeniyle vatandaşları ve ekipleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Çığ tehlikesine karşı ek güvenlik önlemlerinin artırılacağı bildirildi.