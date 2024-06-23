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Araçta bulunanların güvenlik korucusu olduğu ve görev yerinden döndükleri öğrenildi.​​​​​​​

Ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Cumali E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki A.E, İ.E, M.E. ile H.E. yaralandı.

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