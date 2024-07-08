ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde nehirde akıntıya kapılan 2 kişi kurtarıldı.



İsmail Ebul-İz El-Cezeri Asma Köprüsü mevkisinde, serinlemek için Dicle Nehri'ne giren Furkan Üstün akıntıya kapıldı.

Durumu fark ederek Üstün'ü kurtarmak için nehre atlayan Baran İsa Atabey de akıntıya kapıldı.

Bir süre nehirde sürüklenen Üstün ve Atabey, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılarak sudan çıkarıldı.

Üstün ve Atabey, 112 Acil Sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Atabey, buradaki ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, nehirde bir kişinin daha akıntıya kapıldığı iddiası üzerine Cizre Belediyesi itfaiye ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hem karadan hem de havadan dron desteğiyle çalışma başlattı.





