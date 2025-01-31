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Bakan Yerlikaya, 2024 yılı içinde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından uyuşturucuya yönelik yapılan operasyonlarla toplamda 4 ton 45 kilogram metamfetaminin ele geçirildiğini de açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamasına göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen “ Narkokapan-11 ” operasyon unda, 375 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler, arazide metamfetamini toprağa gömerek saklarken suçüstü yakalandı.

Şırnak ’ta düzenlenen ' 'Narkokapan-11 '' operasyon unda büyük bir uyuşturucu sevkiyatı önlendi.

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