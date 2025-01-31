Şırnak’ta düzenlenen ''Narkokapan-11''operasyonunda büyük bir uyuşturucu sevkiyatı önlendi.
375 litre sıvı yasaklı madde ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamasına göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen “Narkokapan-11” operasyonunda, 375 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler, arazide metamfetamini toprağa gömerek saklarken suçüstü yakalandı.
Yıl içinde 4 ton 45 kilogram yasaklı madde ele geçirildi
Bakan Yerlikaya, 2024 yılı içinde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından uyuşturucuya yönelik yapılan operasyonlarla toplamda 4 ton 45 kilogram metamfetaminin ele geçirildiğini de açıkladı.
Kaynak: İHA