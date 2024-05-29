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Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yapıldığını anlatan Üstün, imalathanenin kapalı olması nedeniyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadığını belirtti.

Şırnak Belediyesi İtfaiye Müdürü Reşit Üstün, gazetecilere, gelen ihbarın ardından 8 personel ve 3 araçla yangına müdahale ettiklerini söyledi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Cumhuriyet Mahallesi Orman Caddesi'nde bir pastaneye ait imalathanede mutfak tüpü nün patlamasından kaynaklandığı belirlenen yangın çıktı.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta bir pasta imalathane sinde tüp patlamasının neden olduğu yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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