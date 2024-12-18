Şırnak’ın İdil ilçesinde, polis ekiplerince terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin cadde üzerinde güvenliği tehdit eden eylemlerde bulunduğu belirtildi.
Molotoflu eylemlere anında müdahale
İdil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde Adile Naşit Caddesi üzerinde düzenlenen operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı. Zanlıların, çöp konteyneri ve araç lastiklerini caddeye sürükleyip molotof kokteyli ile ateşe verdikleri tespit edildi.
Şüpheliler mahkemeye çıkarılacak
Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. Operasyon sırasında bölgede geniş güvenlik önlemleri alındığı bildirildi.
Kaynak: İHA