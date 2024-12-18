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Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. Operasyon sırasında bölgede geniş güvenlik önlemleri alındığı bildirildi.

İdil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde Adile Naşit Caddesi üzerinde düzenlenen operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı. Zanlıların, çöp konteyneri ve araç lastiklerini caddeye sürükleyip molotof kokteyli ile ateşe verdikleri tespit edildi.

Şırnak ’ın İdil ilçesinde, polis ekiplerince terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyon da 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin cadde üzerinde güvenliği tehdit eden eylemlerde bulunduğu belirtildi.

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