Şırnak'ta son bir ay içerisinde Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde meydana gelen toplam 202 yangın büyük zarara neden oldu. İlçelere bağlı itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü ve köylülerin çabalarıyla yangınlar kontrol altına alınarak söndürüldü. Cizre'de 20, Silopi'de 122, İdil'de ise 60 yangın kaydedildi.

Binlerce tarım arazisi küle döndü

Yangınların etkisiyle Cizre'de bin, Silopi'de 10 bin, İdil'de ise 12 bin dönüm olmak üzere toplam 23 bin dönüm tarım arazisi, otluk, mera ve maki alanı zarar gördü. Özellikle İdil ilçesi Sırtköy mevkisinde çıkan yangında, alevlerin yükseldiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yetkililer, yangınların çıkış nedenlerini araştırırken, bölge halkının ve görevlilerin koordineli müdahalesinin büyük bir felaketi önlediğini belirttiler.