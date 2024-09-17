Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı operasyon sonucunda, toplam 9 şüpheliden 8’i gözaltına alındı. Bir şahsın ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

Operasyon ve gözaltılar

Şırnak’taki operasyon, terör örgütünün faaliyetlerini ortaya çıkarmak ve örgütle bağlantılı kişileri adalet önüne getirmek amacıyla düzenlendi. Yapılan titiz araştırmalar ve istihbarat çalışmaları neticesinde, operasyon kapsamında 9 şüpheli şahsa yönelik işlem başlatıldı. 8 şüpheli gözaltına alınırken, bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Adli işlemler ve sonuçlar

Gözaltına alınan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi. Yapılan yargılama sürecinde, 6 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanırken, 2 şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.