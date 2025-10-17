TBMM Başkanvekilliği yapmış ve senarist kimliğiyle tanınan Sırrı Süreyya Önder, geçtiğimiz nisan ayında yaşamını yitirdi. Uzun süre kamuoyunda tartışma konusu olan Önder’in mal varlığı, kızı Ceren Önder Kandemir tarafından kalem kalem paylaşıldı. Kandemir, açıklamasında babasının terekesindeki tüm varlıkları ve yaşam tarzını detaylandırdı.

Kızı miras hakkında konuştu

Ceren Önder Kandemir, sosyal medya ve yazılı açıklamasında babasının mirasına dair şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada herkese ailesinden bir miras kalır. Kimine ev, kimine arsa. Kimine borç, kimine travma… Bana üç önemli miras kaldı babamdan: gülüp geçme öğretisi, itiraz ve dikta üslubuna ters tepki verme alışkanlığı."

Terekede neler vardı?

Kandemir, Önder’in terekesindeki mal varlığını da açıkladı:

Banka hesapları: Toplam 2 milyon TL

Araç: Bir adet Citroen

Kandemir, tüm bilgilerin doğru olduğunu ve isteyenlere belgelemeye hazır olduğunu belirtti.

"Babam, tüm bankadaki parasıyla 1+1 bir ev bile alamıyordu kendine. Yaşadığı ev, Mecidiyeköy’de kirası 15 bin TL olan 2+1 bir daireydi. Tüm kitaplarını alırdı, balkonunu çok severdi."

Hayat tarzı ve vefatı

Sırrı Süreyya Önder, TBMM Başkanvekilliği ve milletvekilliği görevlerinin yanı sıra senaryo yazarlığı ve film çalışmalarına da imza atmıştı. 15 Nisan 2025’te aort yırtılması nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Kızı Ceren Önder Kandemir’in açıklamasıyla birlikte, Önder’in mütevazı yaşamı ve mal varlığı, uzun süredir süren tartışmalara da noktayı koymuş oldu.