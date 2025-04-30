Kalp ameliyatı sonrası yoğun bakıma alınan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in durumu ciddiyetini koruyor. Doktorlar 5 Mayıs'ta açıklama yapacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği operasyonun ardından İstanbul'daki Florence Nightingale Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altında tutuluyor.

Yaklaşık 15 gündür süren tedavi süreciyle ilgili doktorları, 5 Mayıs Pazartesi günü kamuoyuna kapsamlı bir açıklama yapacak.

"Beyin ölümü bulguları şu an yok"

Hastaneden yapılan son açıklamada, Önder'in hayati tehlikesinin arttığına dikkat çekildi.

"Sırrı Süreyya Önder için başka bir kırılma noktasındayız. Hastamızın refleksleri azaldı. Hayati tehlikesi artarak devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Doktorlar, 28 Nisan'da yaptıkları açıklamada da benzer bir uyarıda bulunmuş, hastada beyin ödemi görüldüğünü belirtmişti. Aynı açıklamada, "Beyin ölümü bulguları şu an yok" ifadesine de yer verilmişti.

Başhekim: "Nörolojik bozulma giderek artıyor"

Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Çaylan Çiftçi, kamuoyuna yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

"Hastamız ECMO (kalp destek cihazı) ve yoğun inotropik destek tedavisi altında yoğun bakım ünitesinde hemodinamik stabilitesini korumasına rağmen nörolojik tablosu giderek bozulmaya başlamıştır. Bu nedenle başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız. Refleksleri azalmış ve beyin ödemi devam etmektedir. Bu bulgular hayati tehlikenin arttığını göstermektedir. Ancak sabırla tedavimize devam edeceğiz."

Ailesi ve partisi süreci yakından takip ediyor

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin gelişmeler, hem ailesi hem de DEM Parti yetkilileri tarafından yakından izleniyor. Parti sözcülerinin ve sağlık ekibinin gelişmeler doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirmesi bekleniyor.