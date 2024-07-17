Şişecam, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile Hollanda'da Pivdenna BV unvanlı yeni bir şirket kurduğunu duyurdu. Şirket, bu adımı Ukrayna'daki gayri-faal iştirakinin yapılandırılması amacıyla attığını belirtti.

Yeni şirketin kuruluşu ve amaçları

Şişecam, Hollanda'da yerleşik yüzde 100 iştirakleri olan Sisecam Investment B.V. (SIBV) aracılığıyla, Ukrayna'daki gayri-faal durumdaki iştirakini yapılandırmak amacıyla yeni bir şirket kurdu. Pivdenna BV unvanlı bu yeni şirketin kuruluş işlemleri 15 Temmuz 2024 tarihinde tamamlandı. KAP’a yapılan açıklamada, SIBV'nin sermayesine yüzde 100 oranında iştirak ettiği belirtildi.

Şişecam'ın Hollanda'da yeni bir şirket kurma kararı, şirketin uluslararası pazarda daha güçlü bir konum elde etme ve mevcut iştiraklerini daha etkin yönetme stratejisi doğrultusunda atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu adım, Şişecam'ın uluslararası operasyonlarını optimize etme ve stratejik hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığını göstermektedir.

Şişecam’ın uluslararası büyüme stratejisi

Şişecam, Avrupa pazarındaki varlığını güçlendirmeyi hedefleyen önemli adımlar atmaya devam ediyor. Hollanda'da kurulan Pivdenna BV, bu stratejinin bir parçası olarak dikkat çekiyor. Şirket, bu yeni yapılanma ile hem Ukrayna’daki yatırımlarını daha verimli hale getirmeyi hem de Avrupa’daki operasyonlarını genişletmeyi amaçlıyor.