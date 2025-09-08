2026'da tüm çalışanların maaşından kesinti yapılacak!
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) için bilanço sonrası 7 aracı kurum hedef fiyatlarını açıkladı. Hedef fiyatların ortalaması 54,29 TL olarak hesaplanırken, prim potansiyeli son kapanış fiyatına göre %44 seviyesinde bulunuyor.

Hedef fiyat aralığı

  • En düşük hedef fiyat: 47,31 TL (Gedik Yatırım)

  • En yüksek hedef fiyat: 60,00 TL (Citi)

  • Ortalama hedef fiyat: 54,29 TL

Aracı kurumların tavsiyeleri ve hedef fiyatları

Aracı Kurum Hedef Fiyat Önceki Hedef Fiyat Tavsiye Tarih
Deniz Yatırım 55,60 TL 43,75 TL Tut 18 Ağustos 2025
OYAK Yatırım 49,00 TL 49,00 TL Endekse Paralel Getiri 18 Ağustos 2025
Gedik Yatırım 47,31 TL 47,31 TL Endekse Paralel Getiri 18 Ağustos 2025
Halk Yatırım 58,35 TL 54,10 TL Al 18 Ağustos 2025
Şeker Yatırım 55,00 TL 50,00 TL Al 18 Ağustos 2025
Vakıf Yatırım 54,80 TL 49,80 TL Al 18 Ağustos 2025
Citi 60,00 TL 68,00 TL Al 2 Eylül 2025

Prim potansiyeli

Şişecam’ın son kapanış fiyatı 37,68 TL olarak gerçekleşti. Açıklanan hedef fiyat ortalamasına göre prim potansiyeli %44,09 seviyesinde.

