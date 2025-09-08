Eren Bigül kimdir? İzmir Balçova saldırısını neden gerçekleştirdi?

Kanlı ay tutulması burçlara nasıl etki edecek?

Bunlar da ilginizi çekebilir

YÜREĞİMİZİ TEK BİR HEDEFTE KENETLEDİK: İKTİDAR OLMAK

Şişecam’ın son kapanış fiyatı 37,68 TL olarak gerçekleşti. Açıklanan hedef fiyat ortalamasına göre prim potansiyeli %44,09 seviyesinde.

En yüksek hedef fiyat: 60,00 TL (Citi)

En düşük hedef fiyat: 47,31 TL (Gedik Yatırım)

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) için bilanço sonrası 7 aracı kurum hedef fiyatlarını açıkladı . Hedef fiyatların ortalaması 54,29 TL olarak hesaplanırken, prim potansiyeli son kapanış fiyatına göre %44 seviyesinde bulunuyor.

2026'da tüm çalışanların maaşından kesinti yapılacak!

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.