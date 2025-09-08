Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) için bilanço sonrası 7 aracı kurum hedef fiyatlarını açıkladı. Hedef fiyatların ortalaması 54,29 TL olarak hesaplanırken, prim potansiyeli son kapanış fiyatına göre %44 seviyesinde bulunuyor.
Hedef fiyat aralığı
-
En düşük hedef fiyat: 47,31 TL (Gedik Yatırım)
-
En yüksek hedef fiyat: 60,00 TL (Citi)
-
Ortalama hedef fiyat: 54,29 TL
Aracı kurumların tavsiyeleri ve hedef fiyatları
|Aracı Kurum
|Hedef Fiyat
|Önceki Hedef Fiyat
|Tavsiye
|Tarih
|Deniz Yatırım
|55,60 TL
|43,75 TL
|Tut
|18 Ağustos 2025
|OYAK Yatırım
|49,00 TL
|49,00 TL
|Endekse Paralel Getiri
|18 Ağustos 2025
|Gedik Yatırım
|47,31 TL
|47,31 TL
|Endekse Paralel Getiri
|18 Ağustos 2025
|Halk Yatırım
|58,35 TL
|54,10 TL
|Al
|18 Ağustos 2025
|Şeker Yatırım
|55,00 TL
|50,00 TL
|Al
|18 Ağustos 2025
|Vakıf Yatırım
|54,80 TL
|49,80 TL
|Al
|18 Ağustos 2025
|Citi
|60,00 TL
|68,00 TL
|Al
|2 Eylül 2025
Prim potansiyeli
Şişecam’ın son kapanış fiyatı 37,68 TL olarak gerçekleşti. Açıklanan hedef fiyat ortalamasına göre prim potansiyeli %44,09 seviyesinde.
