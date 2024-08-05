Şişecam, geçen yıl Ar-Ge projeleri için toplam 275 milyon TL harcadı. Bu harcamanın yüzde 63,5'i sürdürülebilirlik sistemlerine ayrıldı. Sürdürülebilir olmayan ciro parça payı yüzde 16,2 olarak gerçekleşti.

Çevre harcamaları

Şişecam, 2023 yılında toplam 387 milyon TL çevre harcaması yaptı. Birim üretim başına su tüketimi yüzde 25 oranda 3,5 metreküp'e çekildi. Yenilenebilir enerji kurulu gücünü, Türkiye ve İtalya'daki güneş enerjisi yatırımlarıyla 10 MWp'ye çıkardı.

Düşük karbonlu yol haritası

Cam sektörü enerji yoğun bir sektörünüzde, temiz enerji kaynakları ve yeni üretim teknolojilerinin maliyet ve kullanılabilirlik açısından değerlendirilmesi gerekiyor. Şişecam, 2050 karbon nötr vizyonu kapsamında düşük karbonlu yol haritası çalışmaları sürdürüyor. Bu proje kapsamında, teknolojik alternatifler belirlenerek bölgesel bazda parlaklıklaştırılacak.

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın çalışanları

Şişecam, kadın çalışanlarının 2023 yılında yüzde 23,6'ya çıktığını açıkladı.

Şirket, CareforNext stratejisi kapsamında kadın çalışanlarının yüzde 25'e ulaşmasını hedefliyor.

Kapsayıcı olmadan kurarak özgürlük politikasını desteklemeye devam edecek.