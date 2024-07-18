Hatay’ın Samandağ ilçesi, ayın ilk dördün evresinden dolunaya geçiş sürecinde oluşan şişkin ayın muhteşem görüntüsüyle büyülendi. Gökyüzünde parlaklığıyla dikkat çeken şişkin ay, Samandağ semalarında adeta bir görsel şölen sundu.

Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Ayın ilk dördün evresi ile dolunay arasında oluşan bu evrede, ayın parlak yüzeyi kartpostallık görüntüler oluşturdu. Gökyüzünde süzülen bu ihtişamlı manzara, izleyenleri mest etti. Parlaklığı ve güzelliğiyle göz kamaştıran şişkin ay, gökyüzüne bakmayı sevenler için unutulmaz anlar yaşattı.