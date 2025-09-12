Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında yeni bir tutuklama kararı verildi. Yaklaşık 6 aydır “kent uzlaşısı” soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve görevden alınarak yerine kayyum atanan Şahan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında da tutuklandı.

SEGBİS üzerinden ifade verdi

12 Eylül’de cezaevinden SEGBİS ile İstanbul Adliyesi’ne bağlanan Şahan, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Mahkeme, Şahan’ın “çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma” ve “irtikap” suçlamalarıyla tutuklanmasına karar verdi.

Savcılıktan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şüphelinin birçok irtikap eylemi gerçekleştirdiği, elde edilen menfaatleri örgüte aktardığı yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşılmıştır. Bu nedenle Resul Emrah Şahan, TCK 250/1 ve 220/2 kapsamında tutuklanma talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edilmiş ve tutuklanmasına karar verilmiştir.”

İmamoğlu: “Serbest kalmasın diye yapıyorlar”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gelişmeye dair gazetecilerin sorusu üzerine, “Zorlandıklarını görüyorum. Emrah’la ilgili bir suç çıkarmaya çalışıyorlar. Şimdi başkaları serbest kalacak, Resul Emrah da serbest kalmasın diye yapıyorlar.” ifadelerini kullandı.

Şahan’ın açıklaması

Tutuklama kararı sonrası Medyascope’a konuşan Şahan, “Davasını kaybetmiş bir otokrasiyle karşı karşıyayız.” dedi.

Ne olmuştu?

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, 19 Mart’ta “kent uzlaşısı” operasyonu kapsamında gözaltına alınmış, tutuklanmasının ardından görevden alınarak yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen kayyum olarak atanmıştı.

Benzer şekilde, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de aynı soruşturmada tutuklanmış, daha sonra farklı bir dosyadan ikinci kez cezaevine gönderilmişti.