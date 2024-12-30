İstanbul'un Şişli ve Beyoğlu ilçelerinde meydana gelen iki farklı yangın paniğe sebep oldu. Olaylarda mahsur kalan işçiler kurtarılırken, dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Şişli’de çatı yangını

Mecidiyeköy Mahallesi Selahattin Pınar Caddesi'nde, yıkım işlemi devam eden bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında, binanın yıkımında çalışan işçiler mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan işçileri güvenli bir şekilde tahliye ederken yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Beyoğlu’nda otel yangını

Beyoğlu Katip Mustafa Çelebi Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir otelin bodrum katında saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sardı ve yoğun duman otelde paniğe neden oldu.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sırasında dumandan etkilenen 5 kişi, kendi imkanlarıyla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giderek tedavi altına alındı.

Yangın sırasında otelde bulunan Ilgın Aydın, olay anını şu sözlerle anlattı:

"Yangın alarmı çaldı, herkes panik içinde kaçmaya çalıştı. Yangın merdiveni dumanla doluydu. Çok zor anlar yaşadık ve yardım çığlıkları attık. Kendimizi dışarı atmayı başardık."

Her iki yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturmalar devam ederken, can kaybının olmaması teselli oldu. Yetkililer, olayların detaylarını incelemek için çalışmalarını sürdürüyor.