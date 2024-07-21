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İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Daireden dumanların yükseldiğini fark eden bina sakinleri, kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı.

Teşvikiye Mahallesi Kıvanç Sokak'taki 4 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İSTANBUL (AA) - Şişli 'de 4 katlı bina da çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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