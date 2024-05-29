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Hüseyin Albin'i ifadesini alınmak için polis merkezine götüren polisler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Daha sonra Şişli Belediyesi ekiplerince olay yerinde temizlik yapıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, 4 mermi kovanı bulundu.

Sabah ofisin kurşunlandığını gören bir esnaf, durumu emlak ofisinin sahibi Hüseyin Albin'e haber verdi.

Halide Edip Adıvar Caddesi'ndeki ofise gece motosikletle gelen 2 kişiden biri, silahla 4 el ateş açtı. Kurşunlar dükkanın camına isabet ederken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

İSTANBUL (AA) - Şişli 'de bir emlak ofisine motosikletli 2 kişinin düzenlediği silahlı saldırıda hasar meydana geldi.

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