Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Taş Yapı’nın reklam panolarında yer aldığı iddialarına tepki gösterdi: “Hiç ilgim yok, düne kadar tanımazdım bile.”

Reklam panosu tartışma yarattı

Şişli’de deprem toplanma alanı olarak ilan edilen bir bölgede inşaat yapan Taş Yapı’nın reklam panolarında Prof. Dr. Naci Görür’ün yer alması tepkilere neden oldu.

Okmeydanı Halkevi, Görür’ün Taş Yapı sponsorluğunda gerçekleştireceği deprem etkinliğine dair açık bir mektup yayımlayarak eleştirilerini dile getirdi.

Halkevciler, Şişli’de deprem toplanma alanına yapılan 72 katlı rezidansın “kent suçu” olduğunu belirterek, “Taş Yapı sponsorluğunda deprem etkinliği yapmak bilime karşı tutarsızlık” ifadelerini kullandı.

Görür’den eleştirilere sert yanıt

Eleştirilerin ardından Prof. Dr. Naci Görür, X hesabından açıklama yaparak iddiaları reddetti.

Görür, şu ifadeleri kullandı:

“Bazı kendini bilmezler, insana sevgi ve hizmet duygusundan yoksun insanlar, yalan yanlış yazarak Taş Yapı’nın reklam yüzü olduğumu söylüyorlar. Hiç ilgim yok, düne kadar tanımazdım bile. (…) Bizim işimiz insanlarımız ölmesin, deprem dirençli kentler oluşturalım. Ucuz kahramanlara ihtiyaç yok.”

“Sadece destek verdiler”

Yer bilimci Görür, etkinlik için Taş Yapı’nın kitap, defter, boya kalemi ve deprem çantası dağıtma desteği verdiğini, konuşma için yer tahsisinde bulunduğunu ancak bunun yanlış şekilde yansıtıldığını söyledi.