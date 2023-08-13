Site aidatları, son dönemde gündemden düşmeyen başlıklardan biri olurken, bazı sitelerdeki aidatlar, kira artış oranlarını geçmesi nedeniyle dikkati çekiyor.

Fahiş aidat artışının önüne geçmek için yeni bir düzenlemenin hazırlığı yapılıyor.

TRT Haber'in aktardığı habere göre Çevre, Şehircilik ve İklimi Değişikliği, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili hazırlığı olduğunu duyurdu.

Bu çerçevede aidatlara sınırlama getirilebileceği, site yönetimlerinin mercek altına alınacağı belirtildi.

Mevcut durumda aidat artışı için oy çokluğuyla karar alınması yeterli oluyor. Apartmanda tadilat ve tamirat işlemleri için ise 4'te 3 oy çokluğuyla karar alınıyor.

TBMM açıldığında gündeme getirilmesi ve hayata geçirilmesi planlanan bir diğer düzenleme site yönetimlerine ilişkin;

-Herkes site yönetemeyecek.

-Sertifika almış tesis yönetim şirketleri, site yönetimlerine talip olabilecek.

-Bu kapsamdaki şirketlere mesleki standart getirilecek.

-Sektörün meslek tanımı yapılacak.

Toplanan aidat ve harcamalar denetlenecek

Şirketlerin denetimini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bağımsız denetçiler ile yapacak.

Site bütçeleri, harcamalar ve toplanan aidatlar her yıl denetlenecek. Haksız ve fahiş aidat artışları yapılamayacak.