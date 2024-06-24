Esenyurt’ta bir sitedeki daireden çıkan iki kişi, arkalarından gelen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kuzen oldukları öğrenilen iki kişi yaralanırken şüpheli olay yerinden kaçtı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Akevler Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre amca çocukları olan Mustafa G. (46) ile Ömer Osman G. (28), sitedeki bir daireye girdi. Daireden çıkan ikili sitede yürüdükleri sırada, arkalarından gelen bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Şüpheli saldırganın peş peşe tetiğine bastığı silahtan çıkan kurşunlar, Mustafa G. ile Ömer Osman G.'ye isabet etti.

Mustafa G. ile Ömer Osman G. bacaklarından yaralanırken saldırgan olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu 112 acil ihbar hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan, Mustafa G. ile Ömer Osman G. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri ise çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek olayla ilgili inceleme başlattı. Amca çocuklarının geldiği dairede bulanan iki kadın da ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.