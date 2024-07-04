İstanbul'da bir site sakini, evine hırsız girmesi ve altınlarının çalınması üzerine site yönetimini ve güvenlik şirketini dava etti. Tüketici Mahkemesi, site yönetiminin güvenlik önlemlerini yeterince almadığını belirterek, davacıya maddi tazminat ödenmesine karar verdi. Bu karar, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi tarafından onandı.

Boş evlerinize dikkat

Avukat Cansen Erdoğan, yaz aylarında hırsızlık vakalarının arttığını ve boş kalan evlerin hırsızlar için cazip hale geldiğini belirtti. Erdoğan, güvenlikli sitelerde bile hırsızlık olaylarının yaşanabileceğini vurgulayarak, site yönetimlerinin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Yaz aylarında insanların tatile gitmesiyle evlerin boş kalması, hırsızlar için fırsat oluşturuyor. Bu sebeple, güvenlik zafiyetleri nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için site yönetimlerinin daha dikkatli olması gerekiyor.

Site yönetiminin sorumluluğu artıyor

Son yıllarda güvenlikli siteler tercih edilse de, güvenlik önlemlerinin yetersiz olması durumunda site yönetimleri sorumlu tutulabiliyor. Bu tür olaylarda, site yönetimi ve güvenlik şirketi maddi ve manevi tazminat ödemek zorunda kalabiliyor.

Mahkeme tazminat kararını onadı

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, site içerisinde yeterli güvenlik önlemi almayan site yönetiminin hırsızlıktan sorumlu olduğuna karar verdi. Bu karar, güvenlik önlemlerini almayan site yönetimlerine karşı önemli bir emsal teşkil ediyor.

Daha dikkatli olunmalı

Erdoğan, site yönetimlerinin ve güvenlik şirketlerinin daha dikkatli ve özenli davranması gerektiğini belirtti. Site girişlerinde bariyerler, merkezi kamera sistemleri ve güvenlik görevlilerinin görev yerlerinde bulunması gibi tedbirlerin alınmasının önemli olduğunu vurguladı.

Güvenlik tedbirlerinin artırılması gerekiyor

Site yönetimlerinin, sitenin büyüklüğüne ve konumuna göre güvenlik tedbirlerini artırması gerektiğini belirten Erdoğan, "Güvenlik şirketi ile anlaşılması durumunda, hırsızlık olaylarından hem site yönetimi hem de güvenlik şirketi müteselsilen sorumludur" dedi. Yargıtay'ın bu kararı, site yönetimlerinin daha dikkatli olması açısından emsal teşkil ediyor.