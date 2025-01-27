Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi çerçevesinde, farklı pozisyonlar için toplam 34 sözleşmeli personel alacak. Adayların, belirtilen özel şartları ve genel şartları taşımaları gerekmektedir. Bu alımlar için yazılı ya da sözlü sınav yapılmayacak; değerlendirme, 2024 KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre gerçekleştirilecektir.

Başvuru için gerekli olan genel şartlar arasında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, KPSS P94 puanı almak ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamak yer almaktadır. Ayrıca, başvuru sahiplerinin askerlik görevini yerine getirmiş veya muaf olmaları gerekmektedir.

Başvurular, 24 Ocak 2025 ile 7 Şubat 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacaktır. Başvuru yapmak isteyen adayların, "Kariyer Kapısı" platformu üzerinden işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Başvurular şahsen kabul edilmeyecek ve eksik başvurular geçersiz sayılacaktır.

Adaylar yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecek ve başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve yasal işlem yapılacaktır.

Başvurular, 2024 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak değerlendirilecektir. KPSS puanları eşit olan adaylar arasında, öncelik diploma tarihi itibarıyla önce mezun olanlara verilecektir. Eğer diploma tarihleri de aynıysa, yaş durumu dikkate alınacaktır.

Atamaya hak kazanan asil adaylar, ilan edilen sonuçlardan itibaren en geç 15 gün içinde başvuru yapmalıdır. Ayrıca, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak olup, bu aşamada olumlu sonuç alınması gerekecektir.