Tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel zenginlikleri ve termal kaynakları ile Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından biri olan Sivas’ın ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor.

SİVAS (İGFA) - Han, kervansaray, köprü, medrese, cami, müze gibi tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra, sağlık, tabiat, gastronomi ve doğal güzellikleriyle de ön plana çıkan Sivas’ı 2024 yılının ilk çeyreğinde 218 bin 580 turist ziyaret etti.

yılından itibaren Sivas'a gelen yerli ve yabancı turist sayısında genel bir artışın görüldüğü Sivas’ta şehrin gelişen altyapısı, değişen turizm anlayışı ve özenle yapılan tanıtım çalışmaları gibi birçok faktör etkili oldu.

Turizm sektöründe ki bu yükseliş, 2024 yılında da artarak devam ediyor. 2019 yılından 2023 yılı sonuna kadar Sivas’ı ziyaret eden turist ortalaması 767 bin 471 olarak gerçekleşti. 2023 yılı ilk çeyrekte 160 bin 286 yerli ve yabancı turist Sivas’ı ziyaret ederken, turist sayısı 2024 yılının aynı döneminde 218 bin 580’e yükseldi.

2024 yılının ülke genelinde 2023 yılına göre ziyaretçi artışı yüzde 16,7 olarak açıklanırken, Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre Sivas, 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 36 oranında artış göstererek 218 bin 580 ziyaretçiyi ağırladı.

Son 5 yılda Sivas turizminde yaşanan gelişmeler, şehrin ekonomisine de önemli katkı sağlamaya devam ediyor. İlimiz yıllık bazda 2024 yılı için 1 milyon 500 bin ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor.