Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 30 Aralık 2024 tarihinde saat 23.30’da Sivas’ın Ulaş ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin 8.41 km derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Depremin detayları:

Büyüklük: 4.4 (Mw)

Yer: Ulaş (Sivas)

Tarih: 30 Aralık 2024

Saat: 23:30:28 (TSİ)

Enlem: 39.43556 N

Boylam: 37.34306 E

Derinlik: 8.41 km

Çevre illerde hissedildi

Sarsıntı, Sivas merkez ve çevre ilçelerde de hissedilirken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı veya mal kaybı bildirilmedi.

AFAD ve ekipler sahada

AFAD, bölgeye ekiplerin sevk edildiğini ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Yetkililer, vatandaşları tedbirli olmaya ve resmi açıklamaları takip etmeye davet etti.