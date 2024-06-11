Ege Bölgesi Sivas İli Dernekleri Federasyonu, bölgedeki Sivaslıların birlik ve dayanışma içinde buluştuğu önemli bir oluşum olarak yükseliyor. Bu federasyon, Sivas kökenli derneklerin bir araya gelerek ortak bir amacı benimseyerek yola çıktığı bir platform olarak dikkat çekiyor.

Federasyonun temel misyonu, Sivaslıların acı ve tatlı günlerinde yanlarında olmak ve Sivas'ın geleceğine bir umut olmak. Bu amaçla, farklı kesimlerden Sivaslı hemşerileri bir araya getirerek, ortak çıkarlar doğrultusunda dayanışma ve birlik sağlamayı hedefliyorlar.

Güçlü ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla hareket eden federasyon, toplumsal birlik ve beraberlik adına kararlı bir duruş sergiliyor. Özellikle kamu kurumlarında çalışan, ticaretle uğraşan veya herhangi bir sektörde işçi olarak çalışan Sivaslıları temsil etmek için önemli bir rol üstleniyorlar.

Federasyonun öncelikli hedeflerinden biri, gençlik ve kadın kolları oluşturarak gelecek nesillere bayrağı devretmek ve Sivaslıların vatan sevgisi ve milli değerlere bağlılığını güçlendirmek. Ayrıca, gurbette yaşayan Sivaslıların da bu birlikteliğe katılması ve destek vermesi bekleniyor.