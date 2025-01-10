Sivasspor, son haftaların kötü gidişatına son vermek için Alanyaspor'u mağlup etmek istiyor. Alanyaspor ise deplasmanda galibiyetle üst sıralara tırmanmak peşinde.

Takımların lig performansı   

Sivasspor, son 5 maçında 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 19 puanla 15. sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar, son dönemdeki kötü gidişata son vermek ve üst sıralara tırmanmak için Alanyaspor karşısında galibiyet almak zorunda. İç sahada alacakları 3 puan, onları rahatlatabilir.

Alanyaspor ise son 5 maçında 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 21 puanla 10. sırada bulunuyor. Akdeniz ekibi, formunu devam ettirip, Sivasspor’u yenerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Sivasspor’a karşı kazanarak ligdeki pozisyonlarını daha da sağlamlaştırmayı amaçlıyorlar. 

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Sivasspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

  • Tarih: 12 Ocak 2025
  • Saat: 13:30 
  • Yayın: beIN SPORTS 2 
  • Stadyum: BG Grup 4 Eylül Stadyumu
  • Hakem: M. Ali Meteoğlu
Kaynak: HABER MERKEZİ