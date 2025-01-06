Ziraat Türkiye Kupası'nın D Grubu'nda Sivasspor, Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. 7 Ocak 2025 Salı günü, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleşecek bu heyecanlı maç, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.
Sivasspor ve Beşiktaş galibiyet peşinde
İki Süper Lig takımı da bu zorlu mücadelede galip gelerek, gruptan çıkma yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor.
Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Tarih: 7 Ocak 2025 Salı
- Saat: 19.00
- Kanal: ATV
- Stadyum: BG Grup 4 Eylül Stadyumu
Kaynak: HABER MERKEZİ