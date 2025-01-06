Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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İki Süper Lig takımı da bu zorlu mücadelede galip gelerek, gruptan çıkma yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor.

Ziraat Türkiye Kupası 'nın D Grubu'nda Sivasspor , Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. 7 Ocak 2025 Salı günü, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleşecek bu heyecanlı maç, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.

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