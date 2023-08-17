SİVAS (AA) - EMS Yapı Sivasspor Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 20 Ağustos Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman mobilizasyon ve aktivasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise sınırlı alan oyun ile 3 grup halinde yarım saha çift kale maç yaptı.

Yeni transfer Roman Kvet de çalışmalarda yer aldı.

Sivassspor yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.