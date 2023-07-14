Yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Servet Çetin yönetiminde 3 Temmuz'da başlayan Sivasspor, 12 gün süren ilk etap çalışmalarını bu sabah kulüp tesislerinde yaptığı çalışma ile tamamladı. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştiren antrenman ısınma harekeleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve baskı çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar, daha sonra yarım sahada çift kale maç yaparak günü tamamladı. Sivassporlu futbolcular, 2 gün izin yaptıktan sonra ikinci etap kamp çalışmaları için 17 Temmuz'da Erzurum'a gidecek. Sivasspor, Erzurum kampında da 3 hazırlık maçı yapmayı planlıyor.

Kırmızı-beyazlılar, Sivas'ta yaptığı çalışmalar kapsamında dün akşam saatlerinde tesislerde oynadığı hazırlık maçında İstanbulspor'u yeni transfer Emrah Başsan'ın yanı sıra Njie ve Eren Kaya'nın golleriyla 3-0 mağlup etmişti.