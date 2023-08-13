Bunlar da ilginizi çekebilir

85'inci dakikada Sivasspor atağında Emrah'ın soldan ara pasında Uğur çizgiden topu çevirdi. Arka direkte bulunan Hakan ile Emre Gökay yakın mesafeden topa dokunamadı. Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

62'nci dakikada Samsunspor atağında Ntcham'ın ceza alanı dışından yaptığı vuruş penaltı noktası önünde kaldı. Topla buluşan Laura'nın dokunuşunda top kaleci Ali Şaşal'da kaldı. 78'inci dakikada Samsunspor tehlikeli olabilecek bir noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Soner'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte kafa vuruşunu yapan Van Drongelen topu ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. 53'üncü dakikada gelişen Sivasspor atağında Saiz ileriye doğru giden Njie'yi gördü. Kaleci ile karşı karşıya kalan Njie topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı kalktı.

40'ıncı dakikada gelişen Sivasspor atağında ceza sahası dışından topla buluşan Saiz'in şutunda savunmaya da çarpan top kaleci Okan'ın solundan az farkla kornere çıktı.

23'üncü dakikada Samsunspor serbest vuruş kazandı. Ceza sahası yayının gerisinden Ntcham'ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak baraja çarptı ve terse yönelerek direğin dibinden kornere çıktı.

14'üncü dakikada gelişen Samsunspor atağında Fofana'nın savunmanın arasına oynadığı pasta ceza alanı içi sol çaprazdan kaleci ile karşı karşıya kalan Mouandilmadji şutunu attı ancak kaleci Ali Şaşal uzanarak gole izin vermedi.

Ev sahibi ekibin golünü 10'uncu dakikada Clinton Njie kaydederken, deplasman ekibinin golü ise 78'inci dakikada Rick Van Drongelen'den geldi.