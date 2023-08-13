Ev sahibi ekibin golünü 10'uncu dakikada Clinton Njie kaydederken, deplasman ekibinin golü ise 78'inci dakikada Rick Van Drongelen'den geldi.
10'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında topla buluşan Saiz topu ceza sahası dışında bulunan Njie'ye gönderdi. Njie'nin topa sol ayağıyla gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Okan'ın sağından ağlarla buluştu: 1-0.
14'üncü dakikada gelişen Samsunspor atağında Fofana'nın savunmanın arasına oynadığı pasta ceza alanı içi sol çaprazdan kaleci ile karşı karşıya kalan Mouandilmadji şutunu attı ancak kaleci Ali Şaşal uzanarak gole izin vermedi.
23'üncü dakikada Samsunspor serbest vuruş kazandı. Ceza sahası yayının gerisinden Ntcham'ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak baraja çarptı ve terse yönelerek direğin dibinden kornere çıktı.
40'ıncı dakikada gelişen Sivasspor atağında ceza sahası dışından topla buluşan Saiz'in şutunda savunmaya da çarpan top kaleci Okan'ın solundan az farkla kornere çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
53'üncü dakikada gelişen Sivasspor atağında Saiz ileriye doğru giden Njie'yi gördü. Kaleci ile karşı karşıya kalan Njie topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı kalktı.
62'nci dakikada Samsunspor atağında Ntcham'ın ceza alanı dışından yaptığı vuruş penaltı noktası önünde kaldı. Topla buluşan Laura'nın dokunuşunda top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.
78'inci dakikada Samsunspor tehlikeli olabilecek bir noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Soner'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte kafa vuruşunu yapan Van Drongelen topu ağlara gönderdi: 1-1.
85'inci dakikada Sivasspor atağında Emrah'ın soldan ara pasında Uğur çizgiden topu çevirdi. Arka direkte bulunan Hakan ile Emre Gökay yakın mesafeden topa dokunamadı.
Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
STAT: Yeni 4 Eylül
HAKEMLER: Murat Erdoğan, Süleyman Özay, Mustafa Sönmez
SİVASSPOR: Ali Şaşal - Alaaddin, Caner, Camara, Uğur, N'Jie (Dk. 75 Emre Gökay), Yunus Emre (Dk. 63 Charisis), Hakan (Dk. 90 Abdulkadir), Emrah, Saiz (Dk. 75 Keita), Ahmed Musa (Dk. 63 Rodrigues)
SAMSUNSPOR: Okan - Zeki, Alim, Van Drongelen, Bola (Dk. 69 Tanque), Taylan (Dk. 76 Muhammet), Schindler, Ntcham (Dk. 86 Bennasser), Emre, Fofana (Dk. 76 Soner), Mouandilmadji (Dk. 46 Laura)
GOLLER: Dk. 10 Njie (Sivasspor) - Dk. 78 Van Drongelen (Samsunspor)
SARI KARTLAR: Yunus Emre, Camara (Sivasspor) - Fofana (Samsunspor)