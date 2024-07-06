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31 Mart 1994'te Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da dünyaya gelen Uros Radakovic, futbol a Kızılyıldız altyapısında başladı. Ardından Proleter, Bologna, Novara, Sigma Olomouc, Sparta Prag, Orenburg, Astana, Wisla Krakow ve Arsenal Tula formalarını giyen Radakovic, son olarak geçen sezon MKE Ankaragücü'nde oynadı.

Kente gelen Radakovic, kulüp başkan vekili Bahattin Eken'in katıldığı törende kendisini 2 yıllığına Sivassporlu yapan sözleşmeye imza attı.

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