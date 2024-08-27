Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Eyüpspor'a karşı alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamalarla taraftarların tepkisini çekti. Uygun, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, yenilgiyi taraftarlara bağlayan ifadeler kullanarak eleştirilerin odağı haline geldi. Ayrıca, maçın hakemi Zorbay Küçük'ü hedef gösteren Uygun'un bu sözleri de Sivasspor taraftarları arasında rahatsızlık yarattı. Sosyal medyada tepkilerini dile getiren taraftarlar, Uygun'un açıklamaları nedeniyle Sivasspor yönetiminin acil bir adım atmasını talep etti.

Ne söylemişti?

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Eyüpspor'a 1-0 mağlup olan Net Global Sivasspor'un Teknik Direktörü Bülent Uygun, mağlubiyet sonrası üzüntüsünü dile getirdi. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, taraftara sitem eden Uygun, ellerindeki kadro yapısının sınırlı olduğunu belirtti. Uygun, "Öncelikle seyirciden rica ediyorum. Elimizdeki kadro yapısı bu. Üç gün önce transfer ettiğimiz oyuncular performans olarak daha hazır değil. Ve şu andaki kadromuzla da mücadele etmeye çalışan çocuklara sahip çıkmak lazım." dedi.

Maçın hakem yönetimini eleştiren Uygun, "Eyüpspor mükemmel bir gol atarak öne geçti. Ancak biz pozisyonları değerlendiremedik. Maçın hakemi çok zayıf bir yönetim sergiledi. Bir de VAR hakemi var. Faul diyor penaltıya, ama toptan sonra vurdu. Sen yorumcu musun? Nasıl bir VAR hakemisin ki böyle yorumluyorsun? Maçta sarı kartların hepsini bize, takdir haklarını ise onlara verdin. Kararların hepsi yanlış. Zaten kadrom eksik, sezona 8 ilk 11 oyuncusu ve 12 genç oyuncuyla başladık. Takviyeler yapmaya çalışıyoruz. Senin işin maçı doğru yönetmek. MHK bunu değerlendirecektir." ifadelerini kullandı.