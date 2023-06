Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)- SİVASSPOR'da Olağan Genel Kurul gerçekleştirildi. Tek liste ile yapılan seçimde mevcut başkan Mecnun Otyakmaz yeniden başkan seçildi.

Mecnun Otyakmaz, "Bu yönetimin enerjisi ile birlikte hatalarımızdan da ders alarak bütün eksikliklerimizi giderip yeni yeni bir yönetim anlayışı ortaya koyacağız. Sivasspor futbol takımının ana hedefi katıldığı her turnuvayı şampiyon tamamlamak ve müzemizde eksik olan Süper Lig kupasını Sivas'ımıza getirmektir" dedi.

Sivasspor Olağan Genel Kurulu, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kurula, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Teknik Direktör Rıza Çalımbay, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve delegeler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan genel kurulda konuşan Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Sivasspor'un yönetim kuruluyla ligin örnek camiası olduğunu söyleyerek, "Kulübümüz UEFA kulüp lisans sürdürülebilirlik ilkelerine uyum sağlayan, kulüp internet sitesinde her yıl incelenmiş ve denetimden geçmiş mali tablolarını yayınlayan bir kulüptür. Kulübümüz UEFA ve TFF denetim süreçlerinden takdir gören bir kulüp olmuştur. Böylesine büyüklüğe sahip bir organizasyonda borçluluk-gelir rasyosu ile finansman maliyetleri olağanüstü boyutlardadır. İçerisinde bulunduğumuz dönemde Sivasspor'da ekonomik krizlerden etkilenmiş olup, gelirin Türk Lirası, giderlerin büyük bir bölümünün döviz üzerinden olması ve kurdaki aşırı artısın etkisiyle maliyetler öngörülemeyecek şekilde artmıştır" şeklinde konuştu.

'YENİ BİR YÖNETİM ANLAYIŞI ORTAYA KOYACAĞIZ'

2004 yılından bu zamana kadar Sivasspor'un başkanlık görevini yürüttüğünü söyleyen Otyakmaz, "Bu süre zarfında iyi kötü günlerimiz oldu. Nice sevinçler, üzüntüler yaşadık. Zaferler, mağlubiyetler yaşadık. Şimdi sizlere biraz da bütün bu olayları birlikte yaşadığım beraber yol yürüdüğüm arkadaşlarımdan söz etmek istiyorum. Başta Erdal Sarılar olmak üzere, Mehmet Oflaz, Erdoğan Bozatlı, Mehmet Ali Topal, Ömer Sepet, Mehmet Boyraz, Elahattin Akyüz, Uğur Akkuş, Halit Yazıcı, Ahmet Kuzan bu arkadaşlarımız Sivasspor'umuz üzerinde benden daha çok emeği olan gerçekten yiğit arkadaşlar. Bu arkadaşlar ki şahsıma ve kulübümüze kurulan kumpas sonucu tutuklandığım zamanda da bu gemiyi terk etmeyip sancağı yere düşürmediler. Takımımız küme düştüğünde de görevlerinin hakkını onurlarıyla namuslarıyla verdiler. Ben onlardan razıyım, Allah'ta onlardan razı olsun. Şimdi maalesef hazmedemedikleri bir takım olaylar sonucu çok yoruldular ve yeni yönetimde yer almayacaklar. Kendilerine bana 20 yıldır yaptıkları yol arkadaşlığı için şükranlarımı sunuyorum. Bu konuda çok üzgünüm. Ancak sevindiğim, motive olduğum, umutlu olduğum bir konu daha var. O da yeni yönetimimizin genç dinamik ruhu. Bu değerli değerli yönetimin oluşmasında büyük emeği olan ve beni motive eden, kendi oğlu dahi bir çok yöneticimizi yönetim kurulumuza kazandıran başkan yardımcımız Erdoğan Bozatlı'ya ayrı bir parantez açarak teşekkür etmek istiyorum. Bu yönetim hem Sivasspor'un hem de Sivas iş dünyasının geleceğidir. Bu yönetimin enerjisi ile birlikte hatalarımızdan da ders alarak bütün eksikliklerimizi giderip yeni yeni bir yönetim anlayışı ortaya koyacağız. Taraftarımızın desteği ile bu yönetimin büyük işlere imza atacağından en ufak bir şüphem yoktur" şeklinde konuştu.

'ÖNÜMÜZDE ZORLU BİR SÜREÇ VAR'

Yeni dönemde zorlu bir sürecin kendilerini beklediğini söyleyen Otyakmaz, "Hepimizin bildiği gibi önümüzde zorlu bir süreç var. Yeni yönetimimizin acilen ekonomik sorunları çözmek, teknik direktör sorununu halledip, transfere geçmek gerekiyor. Bunları başarabilmemiz için birlikte, beraberlik ve desteğe ihtiyacımız var. Biz bunu sağlamak için çok çalışacağız. Camiamızın desteği ile aşamayacağımız hiçbir engel yok evvel Allah. Yeter ki siz yanımızda olun. Sivasspor'un 19. Başkanı olarak benden önceki 18 başkan ile aynı hayali paylaşıyorum. Zaferlerle, büyümeyle dolu bir gelecek. Her Sivassporlu’nun içinde Sivasspor'a hizmet etme arzusu vardır. Ben ve yönetici arkadaşlarım bu fırsata sahip olduğumuz için gururluyuz, mutluyuz. Zor bir dönemde göreve gelmekte birlikte altını çizerek söylüyorum ki: Sivasspor'a hizmetle geçen bir günden hiç pişmanlık duymadık. Nasip olursa görev süremizi tamamlamak ve bizden sonra bayrağı devralacak arkadaşlarımıza birlerle aynı heyecanı duyacakları projeler bırakmak istiyoruz. Üç yıl sonra yine bu kürsüden sizlere her bir projemizin kısa sürede gerçekleştiği, bir tabloyu sunmak temennisiyle huzurlarınızdan ayrılırken son söz olarak hatırlatmak isterim ki, Sivasspor futbol takımının ana hedefi katıldığı her turnuvayı şampiyon tamamlamak ve müzemizde eksik olan Süper Lig kupasını Sivas'ımıza getirmektir" dedi.

RIZA ÇALIMBAY: BU 4 YILDA DA ÇOK GÜZEL İŞLER YAPTIK

Konuşmanın ardından tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Mecnun Otyakmaz yeniden Sivasspor Kulüp Başkanı seçildi. Seçimin ardından ise Mecnun Otyakmaz 4 yıl boyunca takımın başında görev alan Teknik Direktör Rıza Çalımbay'a hizmetlerinden dolayı plaket takdim etti.

Daha sonra açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Sivasspor'da geçirdiği süreçten gururlu olduğunu söyleyerek, "Başarılı olmak için bütün gayreti gösteriyorum. Daha önce 3 yıl da çok zor şartlarda buradaydım ve hiçbir zaman takımımı terketmedim. Bu 4 yılda da çok güzel işler yaptık. Taraftarlarımız ve yönetimimizle hep beraber kenetlendik ve çok güzel şeyler başardık. Avrupa kupalarında da yaptığımız işler kolay değildi. Çok güzel şeyler yaptık. Çok mutluyum. Sivas'ta başarılı ve güzel şeyler yaptığım için de gururluyum. Yeni yönetime de canı gönülden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Genel kuruldan görüntüler

-Mecnun Otyakmaz'ın konuşması

-Oy kullanımı

-Rıza Çalımbay konuşması

-Genel Detay

(FOTOĞRAFLI)