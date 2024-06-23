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Polis ekipleri olay yerinden bir otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

M.T'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sivas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çayyurt Mahallesi Mevlana Caddesi'nde M.T. (44) ile bir grup arasında tartışma çıktı.

SİVAS (AA) - Sivas'ta çıkan silahlı kavga da bir kişi hayatını kaybetti.

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