SİVAS (AA) - Sivas'ta çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Çayyurt Mahallesi Mevlana Caddesi'nde M.T. (44) ile bir grup arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönen tartışmada M.T. göğsünden tabancayla vuruldu.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sivas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
M.T'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerinden bir otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: aa