Sivas'ın Ulaş ilçesinde 30 Aralık 2024’te saat 23.30'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem yerin 8,41 kilometre derinliğinde oldu.

Deprem, Sivas kent merkezi ve bazı ilçelerde hafif şekilde hissedildi. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından yapılan saha çalışmalarında da herhangi bir hasar tespit edilmedi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin Ecemiş Fay Zonu'nda meydana geldiğini belirterek, 6 Şubat 2023'teki depremlerin enerji transferinin bu depremde etkili olabileceğini ifade etti.

Ecemiş fay zonu ve deprem aktivitesi

Ecemiş fay zonu, Türkiye'nin önemli fay hatlarından biri ve tarihsel olarak çeşitli depremlere neden oldu. 6 Şubat 2023'te meydana gelen büyük depremlerin ardından, bu fay hattında enerji birikimi ve transferi olabileceği uzmanlar tarafından dile getiriliyor.

Demin Kertmekaracaören-Ulaş/Sivas’ta 4,3 deprem oldu. Ecemiş Fay Zonunda. Daha önce belirttiğim gibi, 6 Şubat depremlerinin enerji transferinin bu depremde bir etkisinin olduğunu düşünüyorum. Sevgiyle pic.twitter.com/dcBk0cctSa — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) December 30, 2024