Tarımın kalbi Sivas'ta, 50 bin lira maaş ve barınma imkanı sunulmasına rağmen çalışacak çoban bulunamıyor. Eskiden köylerde yaşayan ve genellikle aile geleneği olarak sürdürülen çobanlık mesleği, günümüzde genç nesiller tarafından tercih edilmiyor. Zara ilçesindeki Eymir köyünde, çoban bulma sorunu hem hayvancılığı hem de bölge ekonomisini olumsuz etkiliyor. Üstelik, çoban bulma vaadiyle dolandırıcılık olayları da artmış durumda.

Çoban sorunu kriz boyutunda

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, çoban bulamama sorununu şu sözlerle dile getirdi: "Artık çoban sıkıntısı yaşanmıyor adeta kriz haline geldi. Çobanlar hep dışarıdan geliyor. 50 - 60 bin liraya anlaştığımız çoban, başka bir yerden 61 bin lira teklifi alıp hemen gidiyor. Böyle bir sistem kurmuşlar. Dağda bile olsa hayvanları bırakıp gidiyorlar. Bu soruna dair bakanlığımızın bir şeyler yapması lazım. Gençlerimizi bu mesleğe teşvik etmeliyiz. Yaklaşık iki yıldır insanlar et alamıyor çünkü üretim yok. Üretimdeki en büyük sorunlardan biri çoban sorunu. Hayvancılık bitme noktasına geldi."

Dolandırıcılıkla mücadele

Depremden sonra Malatya'dan Zara'nın Eymir köyüne yerleşen Hıdır Öztürk de çoban bulma zorluklarıyla mücadele ediyor. Öztürk, "Depremden sonra buraya yerleştim. Köylüler bana ahır açtılar, ev verdiler, yardımcı oldular. Ben de hayvancılık yapıyorum ama hayvanlarımızı otlatacak insan bulamıyoruz. Bu yıl üç kişiyle anlaştık, hesaplarına para aktardık. Parayı alınca bizi engellediler, telefonları kapattılar. İki kişiyi köyümüze getirdim, hayvanlara ve araziye baktılar ama sonra kaçıp gittiler. Gençler tembelliğe alışmış. 150 büyükbaş hayvana 6 ay bakmaları karşılığında 300 bin lira vereceğiz. Kendilerine ev, ev eşyası, gıda ve giyim yardımı sağlıyoruz, her iki haftada bir de tıraşlarını yaptırıyoruz. Evlatlarımızdan daha çok onlarla ilgileniyoruz ama onları burada tutamıyoruz. Bu yıl yaklaşık 20 bin lirayı çoban bulma vaadiyle dolandırıcılara kaptırdık" dedi.

Çobanın kıymeti anlaşılamıyor

Eymir köyü muhtarı Turan Sarı da hayvancılığın zor duruma geldiğini vurgulayarak, "Biz buraya bir çoban getirdik, yiyeceğini içeceğini aldık ama bir gün durdu sonra gitti. Çoban yeni evliydi, köylü olarak toplanıp altın takacaktık ama çoban kaçıp gitti. Bir miktar paramız gitti, az kalsın takacağımız altın da gidecekti. Çoban bulmak neredeyse imkansız hale geldi" sözlerini ekledi.