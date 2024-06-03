Sivas'ın Kılavuz Mahallesi'nde bulunan Şehit Nuri Yazanel Anaokulu'nda fenalaşan 6 yaşındaki Asel S., hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kılavuz Mahallesi'ndeki Şehit Nuri Yazanel Anaokulu'nda eğitim gören 6 yaşındaki Asel S., henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda bayılarak yere yığıldı. Anaokulu öğretmenleri ve görevlileri hemen müdahalede bulunarak sağlık ekiplerine haber verdi.

Acil müdahale ve hastaneye sevk

İhbar üzerine olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, Asel S.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra küçük kızı Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Asel S. kurtarılamadı.

Cenaze ve otopsi işlemleri

Asel S.'nin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi sonuçları, küçük kızın ölüm nedenini netleştirecek.

Polis soruşturması

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Asel S.'nin fenalaşma sebebi ve olaya ilişkin detaylar araştırılıyor. Şehit Nuri Yazanel Anaokulu'nda yaşanan bu üzücü olay, okul yönetimi ve öğrenciler arasında büyük üzüntü yarattı.

Toplumsal tepki ve taziye

Olay, Sivas halkı arasında büyük bir üzüntüyle karşılandı. Sosyal medyada paylaşılan taziye mesajlarıyla aileye başsağlığı dilekleri iletiliyor. Yerel yetkililer ve eğitim camiası, Asel S.'nin ailesine destek olmak için harekete geçti.