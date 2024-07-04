SİVAS (AA) - Sivas'ta Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bünyesinde görevli balık adamlar, tüplü dalış yaptıkları Gürün ilçesindeki Gökpınar Gölü'nde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Kent merkezine 147, Gürün ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan, berrak suyu ve turkuaz mavisi görünümüyle "doğal akvaryum" olarak da adlandırılan Gökpınar Gölü'nde, Sivas ve Tokat AFAD Su Altı Arama Kurtarma ekibinden 8 dalgıç su altı temizliği yaptı.

Jeolojik miras listesine giren, dipten kaynaklarla beslenen ve derinliği 15 metreyi bulan gölde AFAD ekiplerince dip ve yosun temizliği yapıldı.

AFAD personeli aynı zamanda, boğulmalara müdahale kapasitesini artırmak amacıyla gölde dalgıçlara 3 gün süren eğitim verdi.

Gökpınar Gölü, Cumhurbaşkanı Kararı ile "hassas korunacak alan" olarak tescil edilmişti.