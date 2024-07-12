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Zanlının jandarmadaki ifadesinde, T.K'yi ekmek bıçağıyla öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.

Yapılan incelemede T.K'nin boyun kısmından bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

T.K'yi hareketsiz bulan köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kendisinden haber alınamayan bir kişinin evinde bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Kayseri'de 61 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kayseri'de 61 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

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