Sivas'ta dün akşam başlayan yağmurun ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle yollarda buzlanma oluştu. Bu sabah saatlerinde meydana gelen 2 ayrı kazada 1 kişi yaralandı, bir TIR ise şarampole devrildi.

İlk kaza: Tır şarampole devrildi

Sivas- Erzincan yolu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında, sıvı yalıtım malzemesi taşıyan bir TIR buzlanan yolda kontrolünü kaybederek şarampole devrildi. Olayda TIR şoförü K.C. yara almadan kurtulurken, yola dökülen malzemeler tarlaya savruldu.

İkinci kaza: Minibüs devrildi

Bir başka kaza ise Karşıya Mahallesi Eski Kayseri Caddesi’nde yaşandı. Mehmet Arslan yönetimindeki minibüs, buzlu yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu bildirildi.