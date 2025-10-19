Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Sivas İl Başkanlığı Olağan Genel Kurulu, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Genel kurula CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, il teşkilatı yöneticileri, partililer ve çok sayıda delege katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından faaliyet raporlarının görüşülmesiyle başlayan kongrede, tansiyon beklenmedik bir anda yükseldi.

Baki Çoban: “Fotoğraflarıma etek giydirip paylaştılar”

Söz alan eski CHP Sivas milletvekili adayı Baki Çoban, mevcut yönetimi eleştirirken dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Çoban, kendisinin fotoğraflarının yapay zekâ teknolojisi kullanılarak değiştirildiğini ve bu fotoğraflarda etek giydirilmiş şekilde sosyal medyada paylaşıldığını öne sürdü.

“Bu yapılan, sadece bir siyasi saldırı değil, aynı zamanda kişisel onuruma yönelik bir saldırıdır.

Bu tür yöntemlere başvuranların utanması gerekir.”

Salonda kısa süreli gerginlik yaşandı

Çoban’ın açıklamaları üzerine salonda mevcut il başkanı Abdulvahapgazi Doğan ve bazı partililer tepki gösterdi.

Yaşanan tartışma nedeniyle kısa süreli gerginlik çıktı. Araya giren diğer partililerin müdahalesiyle olay büyümeden sona erdi.

CHP kongresinde yaşanan bu olay, partinin son dönemde düzenlediği il kongrelerinde görülen artan iç tartışmalar zincirine bir yenisini ekledi.